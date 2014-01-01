|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|100063
|Наименование
|Наконечник тяги КПП правый L 55 M10 M12x1.75 RHT MB Atego Axor
|Сторона установки
|слева
|Длина [мм]
|56
|Вес [кг]
|0,128
|Размер резьбы
|M12x1,75
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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