Вес [кг] 0,128 Размер резьбы M12x1,75

Запчасть наконечник тяги КПП правый L 55 M10 M12x1.75 RHT Мерседес Атего Аксор представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.063. У данной детали есть аналоги с номерами: 0002684789, 0002686189, 0592106, 0656084, 0732107019, 080301980610, 080301980611. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить наконечник тяги КПП правый L 55 M10 M12x1.75 RHT Мерседес Атего Аксор, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.