Вес [кг] 0,128 Размер резьбы M12x1,75

Запчасть наконечник рулевой тяги представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.062. У данной детали есть аналоги с номерами: 100062, 100062, 21619105, 0009965545, 0009965045, 0002684689, 0002686289. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой тяги на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.