Наружный диаметр [мм] 90

Запчасть гофра Мерседес 1114 1314 1514 выхлопной системы (91х90х360мм) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.051. У данной детали есть аналоги с номерами: 01920700A, 09422, 1000511, 120101934040, 38719, 461870, 51290. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить гофра Мерседес 1114 1314 1514 выхлопной системы (91х90х360мм) SAMPA, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.