Размер резьбы M14x1,5

Запчасть наконечник тяги КПП M14*1 5 10 L=55 представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.038. У данной детали есть аналоги с номерами: 100038, 1081004176, 24992, A0009967045, 1946501, 430256, 050301908990. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник тяги КПП M14*1 5 10 L=55 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.