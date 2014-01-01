Вес [кг] 0,21 Размер резьбы M12x1,75

Запчасть наконечник M10x1.5mm/M12x1.5mm LHT/L=75.0mm тяги КПП левый Мерседес Актрос 100.037 представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.037. У данной детали есть аналоги с номерами: 100037, 1081004717, 10571, 2169101, 24990, 430255, 914231. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник M10x1.5mm/M12x1.5mm LHT/L=75.0mm тяги КПП левый Мерседес Актрос 100.037 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.