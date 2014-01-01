Внутренний диаметр 110 Наружный диаметр [мм] 145

Запчасть кольцо ступицы беговое 110х145х32 представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.035. У данной детали есть аналоги с номерами: 100035, 100035, 100035, 3553560915, 3553561215, 81357100093, 81357100045. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо ступицы беговое 110х145х32 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.