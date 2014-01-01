Размер резьбы M6x1

Запчасть наконечник тяги КПП! RHT L=55 M14x1.5\M10x1 вкруч. Мерседес представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.027. У данной детали есть аналоги с номерами: 100027 Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник тяги КПП! RHT L=55 M14x1.5\M10x1 вкруч. Мерседес на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.