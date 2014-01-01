Вес [кг] 0,133 Размер резьбы M12x1,75

Запчасть наконечник тяги КПП правый M12x1.75 M10x1.5 L=55 mm 100.009 представлена по производителю SAMPA с артикулом 100009. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX120093, 100009, 100009, 1696685, 1967301, 21534385, 1907100. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить наконечник тяги КПП правый M12x1.75 M10x1.5 L=55 mm 100.009, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.