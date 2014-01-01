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Наконечник тяги КПП левый М12x1,75 M10x1.5 L=55mm артикул 100008 SAMPA в Алматы

100008 SAMPA Наконечник тяги КПП левый М12x1,75 M10x1.5 L=55mm
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 100008
Наименование Наконечник тяги КПП левый М12x1,75 M10x1.5 L=55mm
Сторона установки слева
Длина [мм] 55
Вес [кг] 0,13
Размер резьбы M12x1,75
Запчасть наконечник тяги КПП левый М12x1 75 M10x1.5 L=55mm представлена по производителю SAMPA с артикулом 100008. У данной детали есть аналоги с номерами: 100008, 100008, 1081001880, 02331, 040040, 114082, 551001. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить наконечник тяги КПП левый М12x1 75 M10x1.5 L=55mm, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Наконечник тяги КПП левый М12x1,75 M10x1.5 L=55mm производителя SAMPA с артикулом 100008 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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