|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|100008
|Наименование
|Наконечник тяги КПП левый М12x1,75 M10x1.5 L=55mm
|Сторона установки
|слева
|Длина [мм]
|55
|Вес [кг]
|0,13
|Размер резьбы
|M12x1,75
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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