Вес [кг] 0,13 Размер резьбы M12x1,75

Запчасть наконечник тяги КПП левый М12x1 75 M10x1.5 L=55mm представлена по производителю SAMPA с артикулом 100008. У данной детали есть аналоги с номерами: 100008, 100008, 1081001880, 02331, 040040, 114082, 551001. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить наконечник тяги КПП левый М12x1 75 M10x1.5 L=55mm, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.