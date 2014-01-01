Размер резьбы M6x1

Запчасть Наконечник кулисы КПП МАН/Мерседес/Вольво/Рено/Ивеко представлена по производителю SAMPA с артикулом 100007. У данной детали есть аналоги с номерами: 100007, 3095195, 030647, 12215, 240376, ZX130623, 0511396060. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SAMPA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.