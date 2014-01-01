Размер резьбы M12x1,75

Запчасть наконечник тяги КПП L=90 M10*1/M14*1 5 МАН Мерседес Ивеко Вольво Рено SAMPA 100.006 представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.006. У данной детали есть аналоги с номерами: 100006, 100006, 3095196, 030648, 12218, 240377. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник тяги КПП L=90 M10*1/M14*1 5 МАН Мерседес Ивеко Вольво Рено SAMPA 100.006 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.