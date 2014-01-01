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Наконечник тяги КПП L=90 M10*1/M14*1,5 MAN/MB/Iveco/Volvo/RVI SAMPA 100.006 артикул 100006 SAMPA в Алматы

100006 SAMPA Наконечник тяги КПП L=90 M10*1/M14*1,5 MAN/MB/Iveco/Volvo/RVI SAMPA 100.006
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 100006
Наименование Наконечник тяги КПП L=90 M10*1/M14*1,5 MAN/MB/Iveco/Volvo/RVI SAMPA 100.006
Длина [мм] 86
Вес [кг] 0,255
Размер резьбы M12x1,75
Запчасть наконечник тяги КПП L=90 M10*1/M14*1 5 МАН Мерседес Ивеко Вольво Рено SAMPA 100.006 представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.006. У данной детали есть аналоги с номерами: 100006, 100006, 3095196, 030648, 12218, 240377. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник тяги КПП L=90 M10*1/M14*1 5 МАН Мерседес Ивеко Вольво Рено SAMPA 100.006 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Наконечник тяги КПП L=90 M10*1/M14*1,5 MAN/MB/Iveco/Volvo/RVI SAMPA 100.006 производителя SAMPA с артикулом 100006 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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