Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 09781301 Наименование Наконечник рулевой тяги LH SAF M38х1.5/M30х1.5,L=135

Запчасть наконечник рулевой тяги LH САФ M38х1.5/M30х1.5 L=135 представлена по производителю SAMPA с артикулом 097.813-01. У данной детали есть аналоги с номерами: Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить наконечник рулевой тяги LH САФ M38х1.5/M30х1.5 L=135, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.