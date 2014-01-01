|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|097736
|Наименование
|Наконечник продольной рулевой тяги.
|Длина [мм]
|146
|Вес [кг]
|1,8
|Размер резьбы
|M30x1,5
|Размер конуса [мм]
|27,2, 30,4
|для артикула №
|097.705
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Наконечник продольной рулевой тяги. производителя SAMPA с артикулом 097736 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита