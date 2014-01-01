Размер резьбы M30x1,5 Размер конуса [мм] 27,2, 30,4 для артикула № 097.705

Запчасть наконечник продольной рулевой тяги. представлена по производителю SAMPA с артикулом 097.736. У данной детали есть аналоги с номерами: 097736 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник продольной рулевой тяги. на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.