|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|097642
|Наименование
|наконечник тяги рулевой, RHT M22x1.5 конус30 L=80 с гайкой MAN F90
|Длина [мм]
|80
|Вес [кг]
|1,835
|Размер резьбы
|M22x1,5
|Размер конуса [мм]
|27,1, 30,2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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