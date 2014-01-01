|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|097630
|Наименование
|Наконечник рулевой тяги IVECO Daily (М20/М18, конус 21,45 мм)
|Длина [мм]
|72
|Вес [кг]
|0,985
|Размер резьбы
|M20x1,5
|Размер конуса [мм]
|21,6, 24,2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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