Размер резьбы M26x1,5 Размер конуса [мм] 34,4, 38,4

Запчасть наконечник рулевой C:38/TH:M30*1 5R L:100 Вольво F FL FH FM FMX представлена по производителю SAMPA с артикулом 097.622. У данной детали есть аналоги с номерами: 097622 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой C:38/TH:M30*1 5R L:100 Вольво F FL FH FM FMX на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.