|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|097622
|Наименование
|Наконечник рулевой C:38/TH:M30*1,5R/L:100 Volvo F/FL/FH/FM/FMX
|Длина [мм]
|100
|Вес [кг]
|3,164
|Размер резьбы
|M26x1,5
|Размер конуса [мм]
|34,4, 38,4
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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