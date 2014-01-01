Вес [кг] 17,58 Ø трубы [мм] 60 Стойка Направляющая штанга регулируемый односторонне регулируемый Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами

Запчасть тяга поперечная рулевая L=1655 Рено Керакс/Магнум/Премиум 96-05-> представлена по производителю SAMPA с артикулом 097.597. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить тяга поперечная рулевая L=1655 Рено Керакс/Магнум/Премиум 96-05->, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.