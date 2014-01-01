Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 097587 Наименование Наконечник тяги КПП ДАФ 95 ХФ Длина [мм] 60 Вес [кг] 0,19

Если вы хотите купить наконечник тяги КПП ДАФ 95 ХФ, просто позвоните нам! Применяется на DAF, 95XF. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SAMPA с артикулом 097.587. У данной детали есть аналоги с номерами: 10152, 10505700, 1330987. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя SAMPA.