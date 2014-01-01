Размер резьбы M30x1,5 Размер конуса [мм] 27,1, 30

Запчасть наконечник рулевой тяги RHT M32X1.5 M24x1.5 конус 27/30 Рено Премиум представлена по производителю SAMPA с артикулом 097.584. У данной детали есть аналоги с номерами: 097584 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой тяги RHT M32X1.5 M24x1.5 конус 27/30 Рено Премиум на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.