|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|097584
|Наименование
|Наконечник рулевой тяги, RHT M32X1.5, M24x1.5, конус 27/30 RVI Premium
|Длина [мм]
|145
|Вес [кг]
|1,96
|Размер резьбы
|M30x1,5
|Размер конуса [мм]
|27,1, 30
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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