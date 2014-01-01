|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|097562
|Наименование
|наконечник кулисы КПП Volvo FH M12*1.5/M16*1.5 L=97
|Длина [мм]
|97
|Вес [кг]
|0,435
|Размер резьбы
|M16x1,5
|Размер конуса [мм]
|14,4, 16,3
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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