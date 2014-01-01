Размер резьбы M16x1,5 Размер конуса [мм] 14,4, 16,3

Запчасть наконечник кулисы КПП Вольво FH M12*1.5/M16*1.5 L=97 представлена по производителю SAMPA с артикулом 097.562. У данной детали есть аналоги с номерами: 097562, 232102, 681932, 27044, 10305290, 1954201, 1668179. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник кулисы КПП Вольво FH M12*1.5/M16*1.5 L=97 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.