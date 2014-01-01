Размер резьбы M30x1,5 Размер конуса [мм] 24, 29

Запчасть наконечник рулевой M30*1 5 28.6 RHT Вольво FH FM 097.552 представлена по производителю SAMPA с артикулом 097.552. У данной детали есть аналоги с номерами: 097552, 100954, 21263821, 34103, 3585401, 14205600A, 253156. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой M30*1 5 28.6 RHT Вольво FH FM 097.552 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.