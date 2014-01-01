|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|097549
|Наименование
|Тяга поперечная рулевая L=1755 RVI 097.549 Sampa
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|1750
|Вес [кг]
|16,96
|Ø трубы [мм]
|52
|Стойка
|Направляющая штанга
|регулируемый
|односторонне регулируемый
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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