Вес [кг] 16,96 Ø трубы [мм] 52 Стойка Направляющая штанга регулируемый односторонне регулируемый Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами

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