Ø трубы [мм] 52 Стойка Шатун регулируемый односторонне регулируемый Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами

Запчасть тяга рулевая продольная МАН 81466116198 представлена по производителю SAMPA с артикулом 097.537. У данной детали есть аналоги с номерами: 097537, 180341401081, 61960000, 81466116088, 81466106836, 050200907280, 200409. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная МАН 81466116198 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.