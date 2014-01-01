Размер резьбы M30x1,5 Размер конуса [мм] 27,1, 30

Запчасть наконечник рулевой 146*52*M24*1.5/M30*1.5 RHT Рено Магнум/Премиум 96 >- представлена по производителю SAMPA с артикулом 097.526. У данной детали есть аналоги с номерами: 097526 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой 146*52*M24*1.5/M30*1.5 RHT Рено Магнум/Премиум 96 >- на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.