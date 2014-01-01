Ø трубы [мм] 38 Стойка Шатун регулируемый односторонне регулируемый Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами

Запчасть тяга рулевая продольная L=860 Даф 85CF/CF 75/CF 85 представлена по производителю SAMPA с артикулом 097.513. У данной детали есть аналоги с номерами: 097513 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная L=860 Даф 85CF/CF 75/CF 85 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.