Размер резьбы M30x1,5 Размер конуса [мм] 24, 29

Запчасть наконечник рулевой M30*1 5*145 Вольво FH FM представлена по производителю SAMPA с артикулом 097.465. У данной детали есть аналоги с номерами: 097465, BK8400529, 253025, 253155, 42222000, 10303957, 2264701. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой M30*1 5*145 Вольво FH FM на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.