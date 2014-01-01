Вес [кг] 13,65 Ø трубы [мм] 52 Стойка Направляющая штанга регулируемый регулируемый с двух сторон Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами

Запчасть поперечная рулевая тяга TRW 097.371 представлена по производителю SAMPA с артикулом 097.371. У данной детали есть аналоги с номерами: 097371 Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия поперечная рулевая тяга TRW 097.371 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.