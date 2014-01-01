Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 09736101 Наименование Тяга рулевая поперечная 1641 мм; размер конуса: 30 мм; Ø трубы: 48 мм

Запчасть тяга рулевая поперечная 1641 мм; размер конуса: 30 мм; Ø трубы: 48 мм представлена по производителю SAMPA с артикулом 097.36101. У данной детали есть аналоги с номерами: 09736101 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая поперечная 1641 мм; размер конуса: 30 мм; Ø трубы: 48 мм на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.