Размер резьбы M30x1,5 Размер конуса [мм] 27,1, 30,2

Запчасть наконечник рулевой тяги RHT M30x1.5 M24x1.5/30 L=155\МАН Ф90 ф2000 представлена по производителю SAMPA с артикулом 097.357. У данной детали есть аналоги с номерами: 097357 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой тяги RHT M30x1.5 M24x1.5/30 L=155\МАН Ф90 ф2000 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.