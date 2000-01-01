|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|097357
|Наименование
|Наконечник рулевой тяги RHT M30x1.5 M24x1.5/30 L=155\MAN F90 F2000
|Длина [мм]
|160
|Вес [кг]
|1,865
|Размер резьбы
|M30x1,5
|Размер конуса [мм]
|27,1, 30,2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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