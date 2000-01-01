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Тяга поперечная рулевая L=1650 MAN M2000 95-00--> артикул 097348 SAMPA в Алматы

097348 SAMPA Тяга поперечная рулевая L=1650 MAN M2000 95-00-->
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 097348
Наименование Тяга поперечная рулевая L=1650 MAN M2000 95-00-->
Сторона установки передняя ось, середина
Длина [мм] 1630
Вес [кг] 13,16
Ø трубы [мм] 50
Стойка Направляющая штанга
регулируемый односторонне регулируемый
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Запчасть тяга поперечная рулевая L=1650 МАН м2000 95-00-> представлена по производителю SAMPA с артикулом 097.348. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить тяга поперечная рулевая L=1650 МАН м2000 95-00->, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тяга поперечная рулевая L=1650 MAN M2000 95-00--> производителя SAMPA с артикулом 097348 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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