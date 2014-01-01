|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|097330
|Наименование
|Наконечник рулевой 133*40*M46*1.5*M24*1.5 RHT DAF 95/F 70-98
|Длина [мм]
|133
|Вес [кг]
|2,977
|Размер резьбы
|M46X1,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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