Ø трубы [мм] 60 Стойка Шатун регулируемый односторонне регулируемый Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами

Запчасть тяга продольная рулевая L=1028 Вольво B12 92-> представлена по производителю SAMPA с артикулом 097.328. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить тяга продольная рулевая L=1028 Вольво B12 92->, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.