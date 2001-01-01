|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|097321
|Наименование
|Поперечная рулевая тяга L=1729mm MAN BUS SL/SG/SU,Lion's (Classic)
|Сторона установки
|передняя ось, середина
|Длина [мм]
|1720
|Вес [кг]
|14,57
|Ø трубы [мм]
|50
|Стойка
|Направляющая штанга
|регулируемый
|односторонне регулируемый
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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