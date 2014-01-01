Вес [кг] 10,5 Ø трубы [мм] 40 Стойка Направляющая штанга регулируемый регулируемый с двух сторон Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами

Запчасть тяга рулевая поперечная L=1698 Даф LF 55/CF 65 /75/85/95XF/XF 95/XF 105 представлена по производителю SAMPA с артикулом 097.279. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить тяга рулевая поперечная L=1698 Даф LF 55/CF 65 /75/85/95XF/XF 95/XF 105, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.