Ø трубы [мм] 52 Стойка Шатун регулируемый односторонне регулируемый Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами

Запчасть тяга рулевая продольная L=800 d=40 M24x1.5 M30x1.5 конус 30 изг 3 Скания 3 Серия представлена по производителю SAMPA с артикулом 097.267. У данной детали есть аналоги с номерами: 097267 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная L=800 d=40 M24x1.5 M30x1.5 конус 30 изг 3 Скания 3 Серия на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.