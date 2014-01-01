Вес [кг] 12,28 Ø трубы [мм] 48 Стойка Направляющая штанга регулируемый регулируемый с двух сторон Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами

Запчасть тяга поперечная рулевая L=1720 Рено Керакс/Премиум 96-> представлена по производителю SAMPA с артикулом 097.256. У данной детали есть аналоги с номерами: 097256, 653009, 46760000, 18712, 10802166, 27456, 2745602. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга поперечная рулевая L=1720 Рено Керакс/Премиум 96-> на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.