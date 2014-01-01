Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 097233 Наименование Шарнир вилки сцепления MAN Вес [кг] 0,24 Размер резьбы M12x1,5

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