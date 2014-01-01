Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 09722801 Наименование Наконечник рулевой правый Скания 2/3-серии / Даф 95 M30x1,5/M24 x 1,5 RHT C:27,1/30 L:135 mm (M)

Запчасть наконечник рулевой правый Скания 2/3-серии Даф 95 M30x1 5 M24 x 1 5 RHT C:27 1 30 L:135 mm (M) представлена по производителю SAMPA с артикулом 097.228-01. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить наконечник рулевой правый Скания 2/3-серии Даф 95 M30x1 5 M24 x 1 5 RHT C:27 1 30 L:135 mm (M), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.