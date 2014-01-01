|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|097228
|Наименование
|Наконечник рулевой 135*M30*1.5/M24*1.5 LHT Scania/MB/DAF
|Длина [мм]
|140
|Вес [кг]
|2,625
|Размер резьбы
|M30x1,5
|Размер конуса [мм]
|27,1, 30,2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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