Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 09722601 Наименование Тяга рулевая поперечная Actros / Axor L=1735

Запчасть тяга рулевая поперечная Актрос Аксор L=1735 представлена по производителю SAMPA с артикулом 097.22601. У данной детали есть аналоги с номерами: 09722601 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая поперечная Актрос Аксор L=1735 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.