Ø трубы [мм] 40 Стойка Шатун регулируемый регулируемый с двух сторон Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами

Запчасть тяга рулевая (продольная) 8х4 Скания 1759690 представлена по производителю SAMPA с артикулом 097.202. У данной детали есть аналоги с номерами: 097202 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая (продольная) 8х4 Скания 1759690 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.