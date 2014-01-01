Вес [кг] 16 Ø трубы [мм] 60 Стойка Направляющая штанга регулируемый односторонне регулируемый Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами

Если вы хотите купить тяга поперечная рулевая L=1640 Вольво Ф 12-16/ФШ 12-16/ФЛ 6-10/ФМ 9-12 77-93->, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SAMPA с артикулом 097.199. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA.