|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|097103
|Наименование
|Тяга поперечная рулевая L=1592 F10-16/FL6-12/N10 85-->
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|1592
|Вес [кг]
|12,29
|Ø трубы [мм]
|42
|Стойка
|Направляющая штанга
|регулируемый
|регулируемый с двух сторон
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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