Вес [кг] 12,29 Ø трубы [мм] 42 Стойка Направляющая штанга регулируемый регулируемый с двух сторон Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами

Запчасть тяга поперечная рулевая L=1592 F 10-16/ФЛ 6-12/N10 85-> представлена по производителю SAMPA с артикулом 097.103. У данной детали есть аналоги с номерами: 097103 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга поперечная рулевая L=1592 F 10-16/ФЛ 6-12/N10 85-> на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.