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Наконечник рулевой правый М30х1,5 / M18x1,5 L=115mm, K=22 [0013300435] артикул 097091 SAMPA в Алматы

097091 SAMPA Наконечник рулевой правый М30х1,5 / M18x1,5 L=115mm, K=22 [0013300435]
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 097091
Наименование Наконечник рулевой правый М30х1,5 / M18x1,5 L=115mm, K=22 [0013300435]
Длина [мм] 125
Вес [кг] 1,195
Размер резьбы M30x1,5
Размер конуса [мм] 19,9, 22,2
Запчасть наконечник рулевой правый М30х1 5 M18x1 5 L=115mm K=22 [0013300435] представлена по производителю SAMPA с артикулом 097.091. У данной детали есть аналоги с номерами: 097091, 15936, 0003303135, 0003308135, 0013300335, 0013300335, 0013300435. Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой правый М30х1 5 M18x1 5 L=115mm K=22 [0013300435] на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Наконечник рулевой правый М30х1,5 / M18x1,5 L=115mm, K=22 [0013300435] производителя SAMPA с артикулом 097091 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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