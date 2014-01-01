Размер резьбы M30x1,5 Размер конуса [мм] 19,9, 22,2

Запчасть наконечник рулевой правый М30х1 5 M18x1 5 L=115mm K=22 [0013300435] представлена по производителю SAMPA с артикулом 097.091. У данной детали есть аналоги с номерами: 097091, 15936, 0003303135, 0003308135, 0013300335, 0013300335, 0013300435. Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой правый М30х1 5 M18x1 5 L=115mm K=22 [0013300435] на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.