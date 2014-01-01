|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|097091
|Наименование
|Наконечник рулевой правый М30х1,5 / M18x1,5 L=115mm, K=22 [0013300435]
|Длина [мм]
|125
|Вес [кг]
|1,195
|Размер резьбы
|M30x1,5
|Размер конуса [мм]
|19,9, 22,2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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