Вес [кг] 3,99 Ø трубы [мм] 30 Стойка Шатун регулируемый односторонне регулируемый Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами

Запчасть рулевая тяга продольная Вольво FL608-611 представлена по производителю SAMPA с артикулом 097.086. У данной детали есть аналоги с номерами: 097086 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия рулевая тяга продольная Вольво FL608-611 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.