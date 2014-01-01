Размер резьбы M30x1,5 Размер конуса [мм] 28,9, 32,2

Запчасть наконечник рулевой тяги прод.LHT M30x1.5 M27x1.5/32 L=120 Мерседес Актрос/Атего/Аксор/MK/NG/SK представлена по производителю SAMPA с артикулом 097.085. У данной детали есть аналоги с номерами: 097085 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой тяги прод.LHT M30x1.5 M27x1.5/32 L=120 Мерседес Актрос/Атего/Аксор/MK/NG/SK на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.