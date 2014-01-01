|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|097082
|Наименование
|Наконечник рулевой 160*M24/M14*1.5 MB T2/L 68-88
|Длина [мм]
|160
|Вес [кг]
|0,89
|Размер резьбы
|M24x1,5
|Размер конуса [мм]
|16,2, 18,2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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