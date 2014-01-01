Размер резьбы M26x1,5 Размер конуса [мм] 27,1, 30,2

Запчасть наконечник рулевой представлена по производителю SAMPA с артикулом 097.067. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить наконечник рулевой, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.