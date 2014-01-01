|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|097046
|Наименование
|Тяга продольная рулевая L=995 DAF 85-95/95XF 92-->
|Длина [мм]
|995
|Вес [кг]
|9,27
|Ø трубы [мм]
|52
|Стойка
|Шатун
|регулируемый
|односторонне регулируемый
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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