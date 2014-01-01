|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|097041
|Наименование
|Продольная рулевая тяга L=738mm VOLVO N10/12--chassis 613485
|Длина [мм]
|730
|Вес [кг]
|7,44
|Ø трубы [мм]
|42
|Стойка
|Шатун
|регулируемый
|односторонне регулируемый
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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